Italiana in cella a Zanzibar per reati finanziari, rischia 20 anni. “Si trova in condizioni disumane” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono ore di angoscia per i familiari di Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood, la donna padovana e il britannico sotto accusa in carcere a Zanzibar per riciclaggio di denaro e falso nell’ambito di una disputa legale con loro ex soci. Francesca Scalfari, l’Italiana in cella a Zanzibar con il marito Simon La coppia che da 15 anni vive sull’isola della Tanzania dove gestisce un hotel era stata arrestata la mattina del 7 giugno. L’udienza è fissata per martedì alle 7 ora Italiana. Ma la situazione, come denuncia su Fb Marco, fratello di Francesca Scalfari, è drammatica. «Mia sorella e mio cognato Simon Wood da più di 10 giorni si trovano rinchiusi in carcere con accuse infondate, accuse cui avrebbero opposto una difesa leale, certa. Imprigionandoli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono ore di angoscia per i familiari di Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood, la donna padovana e il britco sotto accusa in carcere aper riciclaggio di denaro e falso nell’ambito di una disputa legale con loro ex soci. Francesca Scalfari, l’incon il marito Simon La coppia che da 15vive sull’isola della Tanzania dove gestisce un hotel era stata arrestata la mattina del 7 giugno. L’udienza è fissata per martedì alle 7 ora. Ma la situazione, come denuncia su Fb Marco, fratello di Francesca Scalfari, è drammatica. «Mia sorella e mio cognato Simon Wood da più di 10 giorni sino rinchiusi in carcere con accuse infondate, accuse cui avrebbero opposto una difesa leale, certa. Imprigionandoli ...

Pubblicità

RTzanzibar : RT @SecolodItalia1: Italiana in cella a Zanzibar per reati finanziari, rischia 20 anni. “Si trova in condizioni disumane” - SecolodItalia1 : Italiana in cella a Zanzibar per reati finanziari, rischia 20 anni. “Si trova in condizioni disumane”… - FS_691_026 : Una delle ignobili merdate della politica italiana!!!! Chi ha creato tutto questo andrebbe rinchiuso in cella 23 or… - serenel14278447 : Italiana arrestata con il marito a Zanzibar: “Accuse infondate, sono in cella contro ogni diritto” - iltirreno : Francesca Scalfari e suo marito gestiscono un albergo e vivono in Tanzania da 15 anni. Ora sono in carcere, accusat… -