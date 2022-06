Italia-Slovenia | amichevole basket 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 20 giugno 2022) Comincia l’estatena, quella nuova, con Gianmarco Pozzecco capo allenatore della Nazionale diche cerca di avvicinarsi nel miglior modo possibile ai prossimi Europei con girone ine fase finale in Germania. L’inizio è contro un’avversaria da brividi e un uomo da brividi: ladi Luka Doncic. Prevista, infatti, la presenza della superstar dei Dallas Mavericks all’Allianz Dome-PalaRubini, per un debutto di fuoco sulla panchina azzurra che tocca in sorte al Poz. Zona non lontana dal confine, questa, che è d’aiuto a tutte e due le formazioni. Gli azzurri sono ancora privi dei giocatori in uscita dalla finale scudetto nonché di Danilo Gallinari, che deve sottostare a qualche cavillo NBA prima di potersi unire alla causa azzurra che porterà verso la rassegna continentale. Intanto c’è questa bella ...

Si chiude con una sconfitta il torneo di Cividale del Friuli per l'Italia. La Nazionale femminile allenata da Lino Lardo perde contro la Spagna per 46-54, pur lanciando buoni segnali con l'andare dell ...La prima edizione del "Città di Cividale del Friuli" va alla Spagna. Questo il verdetto emesso dall'ultima partita del triangolare che nel weekend ha ...