Italia, ecco le 7 spiagge entrate nella lista delle migliori destinazioni europee: dove si trovano (Di lunedì 20 giugno 2022) Se vi state chiedendo dove si trovino le spiagge più belle d’Europa, sappiate che l’Italia si difende benissimo. A dirlo è la classifica di European Best Destination 2022 che tra le 22 mete segnalate premia il Bel Paese con 7 posizioni. LEGGI ANCHE:– La spiaggia più costosa d’Italia: 450 € al giorno Cala Goloritzè La prima spiaggia Italiana che troviamo è Cala Goloritzè in Sardegna nel golfo di Orosei; questo paradiso terrestre caratterizzato da una spiaggia fatta di piccolissimi sassolini bianchi, un’acqua turchese che sembra uscita da un dipinto e incorniciata da una foresta di lecci e corbezzoli si è posizionata al 4° posto. Davanti a lei, e quindi sul podio, si sono classificate tre mete Spagnole: Porto Santo (Madeira), Bolonia Beach (Tarifa) e Praia do Porto do Seixal (Madeira). Baia ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 giugno 2022) Se vi state chiedendosi trovino lepiù belle d’Europa, sappiate che l’si difende benissimo. A dirlo è la classifica di European Best Destination 2022 che tra le 22 mete segnalate premia il Bel Paese con 7 posizioni. LEGGI ANCHE:– La spiaggia più costosa d’: 450 € al giorno Cala Goloritzè La prima spiaggiana che troviamo è Cala Goloritzè in Sardegna nel golfo di Orosei; questo paradiso terrestre caratterizzato da una spiaggia fatta di piccolissimi sassolini bianchi, un’acqua turchese che sembra uscita da un dipinto e incorniciata da una foresta di lecci e corbezzoli si è posizionata al 4° posto. Davanti a lei, e quindi sul podio, si sono classificate tre mete Spagnole: Porto Santo (Madeira), Bolonia Beach (Tarifa) e Praia do Porto do Seixal (Madeira). Baia ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Una squadra. Dopo l'argento ai Giochi ecco il BRONZO mondiale dell'Italia nella 4x100 sl. Miressi non è in versio… - vogue_italia : In attesa del 15 luglio, ecco Dakota Johnson nel primo trailer di 'Persuasione' - team_world : È ufficiale: in Italia arriva #TelegramPremium ?? Ecco come si attiva, quanto costa e cosa offre rispetto alla vers… - Marchetticlaud5 : @ClaudiaSolinas2 L'Africa con l'Asia sono enormità. Quindi di personaggi maschili nelle prigioni da affluire verso… - WikimediaItalia : Complimenti a @MuseoEgizio e Alice Fontana, i vincitori dei primi Premi Open Culture Italia, promossi da… -