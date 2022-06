Italia, Casini: «Assenza dal Mondiale pesa. Impatto negativo sui giovani» (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Lega Serie A Casini ha analizzato i danni che provoca l’Assenza dell’Italia dal Mondiale Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell’Assenza dal Mondiale dell’Italia di Roberto Mancini. PESO Assenza Mondiale – «Tanto, anche perché è la seconda volta consecutiva. L’Impatto più negativo è sui più giovani, che tra l’ultimo Mondiale con l’Italia in campo e il prossimo avranno visto passare almeno 12 anni. Bisogna investire su vivai, centri di formazione e allenamento, sviluppando regole che prevedano premi e incentivi per chi schiera ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Lega Serie Aha analizzato i danni che provoca l’dell’dalIl presidente della Lega Serie A Lorenzo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell’daldell’di Roberto Mancini. PESO– «Tanto, anche perché è la seconda volta consecutiva. L’piùè sui più, che tra l’ultimocon l’in campo e il prossimo avranno visto passare almeno 12 anni. Bisogna investire su vivai, centri di formazione e allenamento, sviluppando regole che prevedano premi e incentivi per chi schiera ...

