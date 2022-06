Italia-Canada oggi, pallanuoto femminile: orario 20 giugno, tv, programma, streaming Mondiali 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono in calendario da oggi, lunedì 20 giugno a sabato 2 luglio, e si disputeranno in Ungheria. Il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest: le azzurre sfideranno oggi, lunedì 20 giugno, alle ore 19.30 il Canada, il 22 giugno l’Ungheria ed il 24 giugno la Colombia. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Canada DI pallanuoto femminile DALLE 19.30 Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Idisono in calendario da, lunedì 20a sabato 2 luglio, e si disputeranno in Ungheria. Il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest: le azzurre sfideranno, lunedì 20, alle ore 19.30 il, il 22l’Ungheria ed il 24la Colombia. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.30 Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. Le migliori quattro giocheranno poi a ...

