Italia al centro della formazione Ocse per Nord Africa e Medio Oriente: a Caserta Paola Severino e tre ministri (Di lunedì 20 giugno 2022) Giovedì 23 giugno alle ore 10, alla Reggia di Caserta, nella sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, si terrà Youth at the Centre of Government Action, un incontro promosso dal centro di formazione del programma di Governance per il Medio Oriente e Nord Africa di Ocsee Sna, per porre le necessità dei giovani al centro delle politiche di ripartenza dopo la crisi pandemica.L’evento, che sarà aperto dalla professoressa Paola Severino, Presidente della SNA, vedrà la partecipazione dell’Onorevole Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e dagli omologhi di Emirati Arabi e Libano S.E. Shamma Al Mazrui e S.E. George Kallas, oltre ai rappresentanti delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Giovedì 23 giugno alle ore 10, alla Reggia di, nella sedeScuola Nazionale dell’Amministrazione, si terrà Youth at the Centre of Government Action, un incontro promosso daldidel programma di Governance per ildie Sna, per porre le necessità dei giovani aldelle politiche di ripartenza dopo la crisi pandemica.L’evento, che sarà aperto dalla professoressa, PresidenteSNA, vedrà la partecipazione dell’Onorevole Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e dagli omologhi di Emirati Arabi e Libano S.E. Shamma Al Mazrui e S.E. George Kallas, oltre ai rappresentanti delle ...

Pubblicità

reportrai3 : Pratica di Mare è una delle più grandi basi militari d'Europa: dall’inizio della pandemia è stata trasformata in ce… - Agenzia_Ansa : Il leader di Italia viva Matteo Renzi esprime le sue perplessità sul ruolo di Di Maio sulla scena politica. 'Nuovo… - ItaliaViva : I grillini sono finiti, Salvini è in crisi, Forza Italia deve decidere cosa fare e Meloni oltre un tot sembra non p… - AvinoLoredana : RT @riconquistareIT: SIAMO IN TUTTA ITALIA, STIAMO COSTRUENDO L'ALLEANZA ANTI-EUROPEISTA Ieri Riconquistare l'Italia si è riunita, insieme… - eurallergico : RT @BarbaraRaval: Il tutto pubblicato in Gazzetta ufficiale. 'Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana… -