Italbasket | Pozzecco | “Tanta determinazione e voglia di costruire”

"L'emozione lascia spazio alla determinazione e alla voglia di costruire un percorso che ci porti il più lontano possibile". Gianmarco Pozzecco ha iniziato oggi il suo percorso alla guida dell'Italbasket. Il coach, insieme al nuovo staff tecnico, ha diretto il primo allenamento in Azzurro all'Allianz Dome di Trieste. "L'obiettivo è quello di allenarsi duramente per essere pronti ad affrontare la Slovenia campione d'Europa e i Paesi Bassi per la qualificazione al Mondiale 2023. Sono contento e orgoglioso di iniziare il mio cammino azzurro proprio da Trieste, citta' che ho nel cuore" ha dichiarato. Gli allenamenti proseguiranno fino a venerdì 24 giugno, vigilia del match amichevole contro la Slovenia. Al termine della gara, il ct renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia, in ...

