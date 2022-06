Istituto Piepoli, tra 5 anni raddoppieranno locali in cui birra rappresenta oltre 50% business (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Menù più snelli (ma sempre di qualità), più delivery e asporto, attenzione al fattore prezzo, orari più flessibili e all-day-dining: fotografia di un fuori casa all'italiana che sta cambiando – tra strutture, modalità di lavoro, competenze richieste - e investe (in media 20mila euro, per 6 locali su 10) per rialzarsi e intercettare nuove occasioni di consumo. E al centro di questo rinnovamento una certezza, confermata anche dagli addetti ai lavori: non solo la birra resterà la costante del nostro stare insieme, ma la ripresa dei locali italiani ruota attorno a questa bevanda. E infatti, che sia chiara (56,2%) o artigianale (45,3%), la birra la fa da padrona pensando al futuro dell'Ho.Re.Ca.. vino (bianco e rosso) finiscono al terzo posto (43,8%), cocktail e spirits al quarto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Menù più snelli (ma sempre di qualità), più delivery e asporto, attenzione al fattore prezzo, orari più flessibili e all-day-dining: fotografia di un fuori casa all'italiana che sta cambiando – tra strutture, modalità di lavoro, competenze richieste - e investe (in media 20mila euro, per 6su 10) per rialzarsi e intercettare nuove occasioni di consumo. E al centro di questo rinnovamento una certezza, confermata anche dagli addetti ai lavori: non solo laresterà la costante del nostro stare insieme, ma la ripresa deiitaliani ruota attorno a questa bevanda. E infatti, che sia chiara (56,2%) o artigianale (45,3%), lala fa da padrona pensando al futuro dell'Ho.Re.Ca.. vino (bianco e rosso) finiscono al terzo posto (43,8%), cocktail e spirits al quarto ...

Pubblicità

StraNotizie : Istituto Piepoli, tra 5 anni raddoppieranno locali in cui birra rappresenta oltre 50% business… - LocalPage3 : Istituto Piepoli, tra 5 anni raddoppieranno locali in cui birra rappresenta oltre 50% business… - LiberoReporter : Secondo il recente sondaggio dell’Istituto Piepoli realizzato per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicolog… -