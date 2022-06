Israele verso il voto, il governo scioglie la Knesset (Di lunedì 20 giugno 2022) La maggioranza del premier Naftali Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura. Lo ha fatto sapere l'ufficio di Bennett, secondo cui la legge di scioglimento della Knesset sarà proposta al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) La maggioranza del premier Naftali Bennett ha deciso di interrompere l'attuale legislatura. Lo ha fatto sapere l'ufficio di Bennett, secondo cui la legge di scioglimento dellasarà proposta al ...

Pubblicità

RaiNews : Si va verso la quinta elezione in poco più di tre anni. In Israele la settimana prossima sarà il governo in carica… - BegalliSabrina : RT @agambella: #Israele verso le quinte elezioni in soli tre anni dopo che Bennett e Lapid hanno dichiarato in un comunicato di aver esauri… - nellocats : #Israele verso la quinta elezione in tre anni e mezzo. #lapid verso il premierato la settimana prossima. #israel… - lostarec : RT @michelegiorgio2: Israele verso nuove elezioni a fine ottobre. La prox settimana il governo presenterà un disegno di legge per dissolver… - fisco24_info : Israele verso il voto, il governo scioglie la Knesset: Presentata la legge. Lapid premier nell'esecutivo di transiz… -