Israele nuovamente verso il voto | cade il governo di Naftali Bennett

(Di lunedì 20 giugno 2022) Chissà se nel dicembre 2018, quando Benjamin Netanyahu e Avigdor Lieberman hanno rotto l’accordo che reggeva ilisraeliano, si immaginavano l’avvio di una delle fasi più tribolate per lo Stato ebraico. Da allora si sono susseguite quattro elezioni anticipate, a cui a breve si aggiungerà una quinta consultazione. La democrazia israeliana, con la caduta InsideOver.

Pubblicità

antonio_randino : Israele con l'aiuto dell'Egitto ha trasformato Gaza in una prigione a cielo aperto. In tutto il mondo stanno nuovam… -

Today.it

Pertanto,terràdelle elezioni politiche per la quinta volta in meno di quattro anni, un record che neppure l'Italia ai tempi della DC era mai riuscita a stabilire! La decisione di ...... Spagna, Arabia Saudita,, Croazia, Grecia, Egitto e molti altri Paesi. Questo contribuisce ... il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riuniràprofessionisti, aziende ... Il governo israeliano scioglie il Parlamento, si torna al voto Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell'articoloTEL AVIV - Il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il ministro degli Esteri Yair Lapid ...La prima opzione è che Bennett si dimetta, al suo posto diventi premier Yair Lapid, attuale ministro degli Esteri e leader di un partito laico di centro, governando a interim fino a nuove elezioni che ...