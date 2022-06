Israele, il governo scioglie il parlamento: il Paese verso le quinte elezioni in tre anni (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il ministro degli Esteri Yair Lapid hanno deciso di interrompere l’attuale legislatura. Nel corso della prossima settimana il parlamento voterà sullo scioglimento della Knesset. Se il voto dovesse passare, come da accordi presi a inizio legislatura, Lapid diventerebbe primo ministro ad interim, per traghettare il Paese verso nuove elezioni. A un anno dalla formazione dell’esecutivo, Bennett e Lapid hanno fatto sapere di aver «esaurito le opzioni per stabilizzare» l’eterogenea coalizione di maggioranza, che da maggio si trova in realtà minoranza parlamentare. Al suo interno sono rappresentati otto partiti tra sia sinistra che destra nazionalista. Sarebbe il quinto voto in Israele da aprile 2019. La legislatura sarebbe dovuta durare fino ad agosto 2023. Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il ministro degli Esteri Yair Lapid hanno deciso di interrompere l’attuale legislatura. Nel corso della prossima settimana ilvoterà sullo scioglimento della Knesset. Se il voto dovesse passare, come da accordi presi a inizio legislatura, Lapid diventerebbe primo ministro ad interim, per traghettare ilnuove. A un anno dalla formazione dell’esecutivo, Bennett e Lapid hanno fatto sapere di aver «esaurito le opzioni per stabilizzare» l’eterogenea coalizione di maggioranza, che da maggio si trova in realtà minoranza parlamentare. Al suo interno sono rappresentati otto partiti tra sia sinistra che destra nazionalista. Sarebbe il quinto voto inda aprile 2019. La legislatura sarebbe dovuta durare fino ad agosto 2023. Il ...

