Israele e Omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti Covid chiusi da mesi (Di lunedì 20 giugno 2022) Israele , il Covid rialza la testa. Sono più di diecimila i nuovi casi di Omicron registrati nelle ultime 24 ore, mai così tanti da aprile. Lo riferiscono le autorità sanitarie israeliane parlando di ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022), ilrialza la testa. Sono più di diecimila i nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore, maida. Lo riferiscono le autorità sanitarie israeliane parlando di ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #israele e #omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti #covid chiusi da mesi… - NilusIV : RT @ilmessaggeroit: #israele e #omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti #covid chiusi da mesi… - Gazzettino : #israele e #omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti #covid chiusi da… - ilmessaggeroit : #israele e #omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti #covid chiusi da… - BoletusFavius : RT @BoletusFavius: @massimogrossi2 @muntzer_thomas In Sudafrica l'ondata Omicron 5 ha avuto mortalità irrisoria in confronto ad Omicron 1 (… -