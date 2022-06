Israele al voto e Lapid premier. Ecco cosa cambia per la visita di Biden (Di lunedì 20 giugno 2022) Israele torna alle urne alla fine di ottobre. Sarà la quinta volta in quattro anni, dopo due elezioni nel 2019, una nel 2020 e un’altra nel 2021, quella da cui è nato il primo governo senza Benjamin Netanyahu come primo ministro dopo 12 anni di fila. Naftali Bennett, l’ex delfino di Netanyahu e leader di Yamina, e Yair Lapid, fondatore del partito centrista Yesh Atid, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta di aver “esaurito le opzioni per stabilizzare” la loro ampia coalizione appena un anno dopo la sua nascita e hanno annunciato che la prossima settimana si voterà alla Knesset lo scioglimento dello stesso parlamento. Successivamente Lapid, oggi ministro degli Esteri, prenderà il posto di Bennett come primo ministro anticipando di fatto una rotazione programmata per l’estate del 2023. Sarà, però, un incarico ad interim fino ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022)torna alle urne alla fine di ottobre. Sarà la quinta volta in quattro anni, dopo due elezioni nel 2019, una nel 2020 e un’altra nel 2021, quella da cui è nato il primo governo senza Benjamin Netanyahu come primo ministro dopo 12 anni di fila. Naftali Bennett, l’ex delfino di Netanyahu e leader di Yamina, e Yair, fondatore del partito centrista Yesh Atid, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta di aver “esaurito le opzioni per stabilizzare” la loro ampia coalizione appena un anno dopo la sua nascita e hanno annunciato che la prossima settimana si voterà alla Knesset lo scioglimento dello stesso parlamento. Successivamente, oggi ministro degli Esteri, prenderà il posto di Bennett come primo ministro anticipando di fatto una rotazione programmata per l’estate del 2023. Sarà, però, un incarico ad interim fino ...

