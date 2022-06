Isola dei Famosi: “Stanno tutti male”, slitta la diretta (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi é successo un disastro. La diretta della semifinale di questa sera potrebbe slittare. Motoscafo, Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Da quando i naufraghi si sono trasferiti a playa ultimo sfuerzo nella spiaggia è successo davvero di tutto. Forse la nuova Isola non ha portato molta fortuna e sta compromettendo la semifinale dell’Isola dei Famosi. Di solito le ultime settimane del reality di Canale 5 sono le più tranquille. Ormai i giochi sono fatti anche gli animi si sarebbero dovuti quietare. Quest’anno invece non è andata affatto così. Gli ultimi scontri sono stati tra i più pesanti e la situazione è precipitata improvvisamente. Il litigio tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger ha lasciato ... Leggi su specialmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelle ultime ore all’deié successo un disastro. Ladella semifinale di questa sera potrebbere. Motoscafo,dei(Mediasetplay screenshot)Da quando i naufraghi si sono trasferiti a playa ultimo sfuerzo nella spiaggia è successo davvero di tutto. Forse la nuovanon ha portato molta fortuna e sta compromettendo la semifinale dell’dei. Di solito le ultime settimane del reality di Canale 5 sono le più tranquille. Ormai i giochi sono fatti anche gli animi si sarebbero dovuti quietare. Quest’anno invece non è andata affatto così. Gli ultimi scontri sono stati tra i più pesanti e la situazione è precipitata improvvisamente. Il litigio tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger ha lasciato ...

