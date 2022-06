ISOLA DEI FAMOSI: LA SEMIFINALE E IL TRAGUARDO DELLE 100 PUNTATE SU CANALE 5 (Di lunedì 20 giugno 2022) In prima serata su CANALE 5, appuntamento con la SEMIFINALE de “L’ISOLA dei FAMOSI”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. La SEMIFINALE dell’ISOLA dei FAMOSI rappresenta un TRAGUARDO storico: è la 100° puntata in onda su CANALE 5. Il reality è andato in onda su Rai2 dal 2003 al 2012 con Simona Ventura e Nicola Savino che ha condotto l’ultima edizione prima del passaggio a Mediaset (2015). Nel corso della serata verranno decretati i finalisti di questa edizione attraverso prove e un televoto flash che coinvolgeranno direttamente il pubblico a casa. Quale sarà il destino di Edoardo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 giugno 2022) In prima serata su5, appuntamento con lade “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Ladell’deirappresenta unstorico: è la 100° puntata in onda su5. Il reality è andato in onda su Rai2 dal 2003 al 2012 con Simona Ventura e Nicola Savino che ha condotto l’ultima edizione prima del passaggio a Mediaset (2015). Nel corso della serata verranno decretati i finalisti di questa edizione attraverso prove e un televoto flash che coinvolgeranno direttamente il pubblico a casa. Quale sarà il destino di Edoardo ...

