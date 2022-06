Isola dei famosi, fuori un altro naufrago: Edoardo Tavassi abbandona il gioco, ecco perchè (Di lunedì 20 giugno 2022) Sempre meno naufraghi in questa edizione dell’Isola. Dopo l’abbandono di Roger Balduino e Marco Cucolo, è quasi certo che anche Edoardo Tavassi abbandonerà il gioco. Il fratello di Guendalina, nelle scorse ore, è stato vittima di un infortunio. A riferire la situazione del romano e che l’addio potrebbe essere certo è il portale The Pipol Tv. Il problema al ginocchio con cui sta convivendo Edoardo Tavassi è grave e, al momento, il naufrago non ha ancora effettuato esami e risonanza per il gonfiore al ginocchio dolorante. La produzione sembra stia cercando in tutti i modi di riuscire a portare Edoardo fino in fondo. Era anche balenata l’idea di rispedire in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Ma , per le quarantene obbligatorie e le ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 giugno 2022) Sempre meno naufraghi in questa edizione dell’. Dopo l’abbandono di Roger Balduino e Marco Cucolo, è quasi certo che ancheabbandonerà il. Il fratello di Guendalina, nelle scorse ore, è stato vittima di un infortunio. A riferire la situazione del romano e che l’addio potrebbe essere certo è il portale The Pipol Tv. Il problema al ginocchio con cui sta convivendoè grave e, al momento, ilnon ha ancora effettuato esami e risonanza per il gonfiore al ginocchio dolorante. La produzione sembra stia cercando in tutti i modi di riuscire a portarefino in fondo. Era anche balenata l’idea di rispedire in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Ma , per le quarantene obbligatorie e le ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - tuttopuntotv : Carmen di Pietro si dà la colpa per l’infortunio di Edoardo: “Mi dispiace tanto” #isola #IsoladeiFamosi… - vale_dianarossi : RT @trash_italiano: Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzione… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - fbaccil30 : Cmq ci meritiamo #Orsini alla prossima Isola dei famosi in una catfight con quello della Tisanoreica...giuro faccio… -