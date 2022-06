Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si ritira: dinamica incidente e reazione di Mercedesz, Nicolas e Carmen (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi si è ufficialmente ritirato nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina ha raccontato cosa gli è accaduto dopo aver battuto il ginocchio contro uno scoglio pare si sia lesionato i legamenti. Cosa è succecsso ad Edoardo Tavassi: il racconto dell’incidente Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022)si è ufficialmenteto nel corso della diretta dell’dei. Il fratello di Guendalina ha raccontato cosa gli è accaduto dopo aver battuto il ginocchio contro uno scoglio pare si sia lesionato i legamenti. Cosa è succecsso ad: il racconto dell’Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - GattoneTele : @matteosalvinimi @netanyahu Non guardi l'isola dei famosi? - telodogratis : Edoardo Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi -