Isola dei famosi, Edoardo Tavassi costretto al ritiro? Cosa svela Alvin sulle sue condizioni di salute

Sono tanti i naufraghi finiti in infermeria nel corso di questa edizione dell'Isola dei famosi: tra loro l'ultimo in ordine di tempo è Edoardo Tavassi, che ha subito un infortunio tanto grave che potrebbe portarlo al ritiro.

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Carmen di Pietro in crisi dopo incidente di Edoardo: 'È colpa mia'

Isola dei famosi: Edoardo Tavassi verso il ritiro dopo l'infortunio al ginocchio?

Andiamo con ordine. All'Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si è fatto male durante la prova ricompensa, mentre aiutava Carmen Di Pietro: il suo problema al ginocchio sembra essere tanto grave da ...

