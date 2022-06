Isola dei Famosi, Alvin vuota il sacco sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi e degli altri naufraghi (Di lunedì 20 giugno 2022) L'inviato de L'Isola dei Famosi, Alvin, rivela: "La stanchezza si fa sentire, tre mesi sono davvero lunghi". Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 giugno 2022) L'inviato de L'dei, rivela: "La stanchezza si fa sentire, tre mesi sono davvero lunghi".

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - Stefani96265516 : RT @BITCHYFit: Miglior cast in studio nella storia de L’Isola dei Famosi #Isola - LallaM40589392 : RT @mauri48aho: La Sardegna NON è l'Isola delle vacanze dei VIP. Ripeto: La Sardegna NON è SOLO per i Ricchi e per i VIP, che vengono a fa… - Alessia_ing : RT @mauri48aho: La Sardegna NON è l'Isola delle vacanze dei VIP. Ripeto: La Sardegna NON è SOLO per i Ricchi e per i VIP, che vengono a fa… - QuotidianPost : Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi lascia l’Honduras? Condizioni di salute gravi -