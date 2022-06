“Isola dei Famosi 2022”, un altro naufrago torna a casa: cosa sta succedendo (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 2022 sta riscuotendo un grosso successo. Il 27 Giugno 2022, salvo cambiamenti del palinsesto, su Canale 5 in prima serata dovrebbe andare in onda la finale del reality. Per ora l’unico concorrente certo che gareggerà per il podio è l’attore Nicolas Vaporidis. Un altro favorito sembrava essere Edoardo Tavassi, ma anche, come tanti altri naufraghi, potrebbe dire addio all’Isola molto prima della finale a causa di un brutto infortunio. In queste ore, invece, tramite televoto, il pubblico da casa sta decidendo chi tra Mercedesz Henger e Nick Luciani dovrà dire addio all’Isola dei Famosi 2022 a pochi giorni dalla puntata finale. Vediamo insieme come sta andando la votazione.



