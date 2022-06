Isola 2022 | Edoardo Tavassi costretto al ritiro | ' Lesione dei legamenti e del menisco' La reazione di Ilary Blasi

(Di lunedì 20 giugno 2022) . Brutte notizie per uno dei beniamini di questa edizione. Il fratello di Guendalina ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - lucabelly13 : RT @fabiofabbretti: Il podio, il meglio, l'#Isola 2022. - zazoomblog : Isola 16 Edoardo Tavassi lascia il reality - #Isola #Edoardo #Tavassi #lascia - chris40451312 : RT @fabiofabbretti: Il podio, il meglio, l'#Isola 2022. - carlo234556 : RT @fabiofabbretti: Il podio, il meglio, l'#Isola 2022. -

Un feeling che ha sicuramente fatto bene all'dei Famosi, che quest'anno ha potuto contare anche sull'ottima sintonia tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In una precedente ..., Edoardo Tavassi costretto al ritiro: 'Lesione dei legamenti e del menisco'. La reazione di Ilary Blasi. Brutte notizie per uno dei beniamini di questa edizione. Il fratello di Guendalina ...Dopo il grave infortunio al ginocchio, oggi è arrivato il responso medico. Edoardo Tavassi deve abbandonare l'Isola dei famosi.Manca davvero poco e il conto alla rovescia si può attivare perché tra una settimana esatta andrà in onda la finale, quindi l’ultima e imperdibile puntata, dell‘Isola dei Famosi. Tra mancanza di cibo, ...