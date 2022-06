“Io sono un signore…”. Kikò Nalli, la reazione al matrimonio di Ambra Lombardo. Il velenoso particolare (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo abbiamo già raccontato, Ambra Lombardo si è sposata. Ma a non prenderla affatto bene è Kikò Nalli che si sfoga sui social. Cosa è successo in particolare? Per capirlo dobbiamo tornare indietro almeno due anni, periodo in cui la relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo finisce dopo un breve periodo. Un amore fugace e a favore di telecamera, quello tra il parrucchiere dei vip (ed ex marito di Tina Cipollari) e l’ex professoressa, nato tra le mura del GF Vip 2019. Chicco Nalli: età, altezza, peso, ex moglie, figli e fidanzata Cosa è successo poco dopo la rottura lo sappiamo: Ambra si è rifatta una vita e proprio in queste ore si è posata, mentre lui, da come racconta, non ha avuto niente di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo abbiamo già raccontato,si è sposata. Ma a non prenderla affatto bene èche si sfoga sui social. Cosa è successo in? Per capirlo dobbiamo tornare indietro almeno due anni, periodo in cui la relazione trafinisce dopo un breve periodo. Un amore fugace e a favore di telecamera, quello tra il parrucchiere dei vip (ed ex marito di Tina Cipollari) e l’ex professoressa, nato tra le mura del GF Vip 2019. Chicco: età, altezza, peso, ex moglie, figli e fidanzata Cosa è successo poco dopo la rottura lo sappiamo:si è rifatta una vita e proprio in queste ore si è posata, mentre lui, da come racconta, non ha avuto niente di ...

