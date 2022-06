Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato al cinema il 20, 21 e 22 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato, il film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021 al cinema il 20, 21 e 22 giugno con Adler Entertainment. Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021, arriverà al cinema solo il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment. Dall'Arena di Verona sold out, arriva sul grande schermo il Concerto dove i più grandi artisti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022)alper, il film evento suldedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021 alil 20, 21 e 22con Adler Entertainment.alper, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, film evento suldedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021, arriverà alsolo il 20, 21 e 22distribuito da Adler Entertainment. Dall'Arena di Verona sold out, arriva sul grande schermo ildove i più grandi artisti ...

Pubblicità

MarioManca : Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: @MarroneEmma canta il Maestro - amorsisulcuore : RT @MarioManca: Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: @MarroneEmma canta il Maestro - __m_r_s___ : RT @MarioManca: Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: @MarroneEmma canta il Maestro - naliemma4ever : RT @MarioManca: Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: @MarroneEmma canta il Maestro - Claudia94_EM : RT @MarioManca: Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: @MarroneEmma canta il Maestro -