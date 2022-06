Intesa Sanpaolo, problemi per l’accesso al conto: tante le segnalazioni (Di lunedì 20 giugno 2022) L’istituto bancario Intesa Sanpaolo sta avendo qualche problema. tante le segnalazioni che parlano di disservizi. Ecco cosa sta succedendo. In questi minuti sono aumentate le segnalazioni che parlano di problemi per Intesa Sanpaolo. Il settore che sembrerebbe essere coinvolto è quello della banca online. Un problema soprattutto per quanto riguarda l’accesso su smartphone e tramite applicazione. Tanti utenti, infatti, segnalano di non poter accedere al loro account di home banking. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022) L’istituto bancariosta avendo qualche problema.leche parlano di disservizi. Ecco cosa sta succedendo. In questi minuti sono aumentate leche parlano diper. Il settore che sembrerebbe essere coinvolto è quello della banca online. Un problema soprattutto per quanto riguardasu smartphone e tramite applicazione. Tanti utenti, infatti, segnalano di non poter accedere al loro account di home banking. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Pubblicità

servizioclienti : #DownRadar Alert! Problemi Intesa Sanpaolo oggi, 20/06/2022, nella prima mattinata. Alle ore 10 abbiamo ricevuto 14… - popsthematter : Per la prima volta in mostra a Roma a Palazzo Rhinoceros “Le peintre et son modèle en plein air,” dipinto di Pablo… - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Intesa Sanpaolo sta avendo problemi da 10:32 AM CEST.… - moneypuntoit : ?? Borsa Milano oggi, 20 giugno 2022: UniCredit ed Intesa Sanpaolo spingono il Ftse Mib ?? - servizioclienti : #DownRadar Alert! Problemi Intesa Sanpaolo oggi, 20/06/2022, nella prima mattinata. Alle ore 9 abbiamo ricevuto 47… -