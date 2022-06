Inter, per Pinamonti adesso c’è anche l’Atalanta: la situazione (Di lunedì 20 giugno 2022) Su Andrea Pinamonti si registra un nuovo Interessamento: l’attaccante di proprietà dell’Inter piace anche all’Atalanta anche l’Atalanta mette gli occhi su Andrea Pinamonti. Secondo quanto appreso dalla redazione di InterNews24 la Dea starebbe pensando al giovane come alternativa a Duvan Zapata. Al momento non è stata avviata nessuna trattativa, ma non sono da escludere novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Su Andreasi registra un nuovoessamento: l’attaccante di proprietà dell’piacealmette gli occhi su Andrea. Secondo quanto appreso dalla redazione diNews24 la Dea starebbe pensando al giovane come alternativa a Duvan Zapata. Al momento non è stata avviata nessuna trattativa, ma non sono da escludere novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

