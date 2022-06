Inter-Lukaku, l’ennesimo indizio fa esplodere i tifosi: c’è il video (Di lunedì 20 giugno 2022) Lukaku appare sempre più vicino all’Inter: spunta anche il video che fa esplodere di gioia i tifosi nerazzurri. Ecco cos’è successo. Romelu Lukaku non attende altro che fare ritorno all’Inter, lì dove fino a meno di un anno fa era diventato il re a suon di gol. Il belga ora spera che il club nerazzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022)appare sempre più vicino all’: spunta anche ilche fadi gioia inerazzurri. Ecco cos’è successo. Romelunon attende altro che fare ritorno all’, lì dove fino a meno di un anno fa era diventato il re a suon di gol. Il belga ora spera che il club nerazzurro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Il ritorno di #Lukaku è ormai a un passo: manca solo il sì di #Zhang - AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - serieAnews_com : ???? L'#Inter e i suoi tifosi sognano l'imminente ritorno di #Lukaku: spunta anche il video con la risposta di… - Di__Troy : RT @Gianpaolo_5: #Ibrahimovic torna in Italia a 38 anni dopo 2 stagioni in MLS e sposta gli equilibri giocando quasi da fermo. #Lukaku se… -