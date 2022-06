Inter - Inzaghi, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2024. Domani solo l'annuncio (Di lunedì 20 giugno 2022) L'intesa è totale, il rinnovo di contratto adesso è diventato soltanto una formalità. Simone Inzaghi e l'Inter hanno rinegoziato l'accordo che li lega, allungando la scadenza al 2024 e ritoccando ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 giugno 2022) L'intesa è totale, ildi contratto adesso è diventato soltanto una formalità. Simonee l'hanno rinegoziato l'che li lega, allungando la scadenza ale ritoccando ...

Pubblicità

SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - MatteoBarzaghi : Arrivato Simone Inzaghi nella sede dell’Inter. Argomenti di cui parlare: tanti. Su tutti il mercato @SkySport… - Inter : ? | EVERY GOAL ?? Gennaio: reti decisive per le rimonte nerazzurre e per il primo trofeo di mister Inzaghi, la Sup… - StatusSymbol2 : RT @marifcinter: #Inter, dopo oltre 3 ore finisce il vertice di mercato con #Inzaghi. Il mister esce sorridente dalla sede @fcin1908it #Fci… - Bubu_Inter : RT @MatteoBarzaghi: Giornata Inter: - controfferta al Chelsea per Lukaku, 7 + bonus per il prestito. Cauto ottimismo. - domani rinnovo Inza… -