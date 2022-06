'Inter, il Real pensa a Dzeko come vice - Benzema' (Di lunedì 20 giugno 2022) E' ormai cominciato il countdown per il ritorno di Romelu Lukaku all' Inter . Calcolando anche l'affaire Paulo Dybala , chiaramente c'è chi - nella rosa nerazzurra - sta pensando inevitabilmente a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 giugno 2022) E' ormai cominciato il countdown per il ritorno di Romelu Lukaku all'. Calcolando anche l'affaire Paulo Dybala , chiaramente c'è chi - nella rosa nerazzurra - stando inevitabilmente a ...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Inter, il Real pensa a #Dzeko come vice-Benzema': Col possibile ritorno in nerazzurro di Romelu #Lukaku, unito all… - franser_real : RT @capuanogio: Si tratta ancora per il ritorno di #Lukaku all’#Inter: #Zhang ha dato a #Marotta la missione di limare i 10 milioni richies… - franser_real : RT @capuanogio: Lo scorso 5 aprile #Lukaku ha telefonato a #Inzaghi nel giorno del suo compleanno. Gli ha fatto gli auguri e manifestato la… - franser_real : RT @capuanogio: L’eccezione #Lukaku, agente di se stesso nell’operazione che lo sta riportando all’#Inter. Ha lasciato Pastorello per gesti… - Camillociraolo : @Moonhigh___ @AlexWolf009 @FClMthomas Ma onestamente, l'attacco del Real non mi sembra complessivamente più forte d… -