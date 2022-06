Inter | finito l'incontro con la Cremonese per Radu L'agente | 'C'è l'accordo tra club | manca solo l'ok del giocatore'

Pubblicità

cmdotcom : #Calciomercato #Inter, finito l'incontro con la #Cremonese per #Radu. L'agente: 'C'è l'accordo tra club, manca solo… - KSport24 : @Hakanologia @ChristianConte_ @DiMarzio @Inter @CagliariCalcio @SkySport Sisi stai convinto, è finito da un mese il… - Bubu_Inter : 4 volti nuovi ad inizio ritiro. Potrebbero aumentare presto ?? Mercato non sarà finito il 30 giugno, ma sarà forteme… - AndreaF21413707 : @SerieA @tucu_correa @Inter Praticamente hanno preso LUKAKU a 80... Venduto a poco più di 100.... Preso Dzeko finit… - ilcianoromano : @Lory31511460 @Corrado41906780 E infine ti volevo anche sul fatto che si possa giocare anche senza Pintus... Bravo… -

...erasotto processo a Roma dopo essere stato accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, tra cui l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'ex mister dell'...... relegando spesso in panchina un giocatoreora nel mirino del Valencia di Gennaro Gattuso . ... Leggi anche -, giorni decisivi per il ritorno di LukakuWalter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare delle pieghe che sta prendendo il mercato estivo. La prima considerazione è su Pogba: ...Ma non è solo il belga a essere finito sul taccuino della dirigenza della Beneamata ... ci ha pensato l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Inter, il punto di Marotta su Lukaku e Dybala L'Inter ...