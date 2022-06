Inter, CdS: “Lukaku sta per arrivare, manca poco al ritorno del belga” (Di lunedì 20 giugno 2022) Inter, CDS- Come si evince dal CdS ad oggi il ritorno di Lukaku alla squadra nerazzurra è davvero solo una formalità sulle volontà del belga. Il ritorno di Lukaku in quel di Milano ad oggi fa saltare davvero il banco del mercato. con un acquisto che sbaraglia davvero le carte in tavola e che mette la squadra Inter in maniera davvero importante tra le prime vere candidate per lo scudetto. Tanti “Regali” per la squadra di Inzaghi che ad oggi deve davvero mettere il piede sulla grande marcia per puntare anche ad un grande cammino in Champions, che sarebbe davvero ambito. “Lukaku, è fatta” titola la prima pagina odierna del Corriere dello Sport: il giocatore torna a Milano dopo la stagione al Chelsea. Il Club londinese ha infatti dato l’ok per la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022), CDS- Come si evince dal CdS ad oggi ildialla squadra nerazzurra è davvero solo una formalità sulle volontà del. Ildiin quel di Milano ad oggi fa saltare davvero il banco del mercato. con un acquisto che sbaraglia davvero le carte in tavola e che mette la squadrain maniera davvero importante tra le prime vere candidate per lo scudetto. Tanti “Regali” per la squadra di Inzaghi che ad oggi deve davvero mettere il piede sulla grande marcia per puntare anche ad un grande cammino in Champions, che sarebbe davvero ambito. “, è fatta” titola la prima pagina odierna del Corriere dello Sport: il giocatore torna a Milano dopo la stagione al Chelsea. Il Club londinese ha infatti dato l’ok per la ...

