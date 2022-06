Innovazione nella pubblica amministrazione, Bergamo premiata dal ministro Brunetta (Di lunedì 20 giugno 2022) Il comune di Bergamo premiato questa mattina tra le Amministrazioni pubbliche più innovative del nostro Paese: ben due riconoscimenti sono stati infatti consegnati oggi dal ministro Renato Brunetta all’assessore Giacomo Angeloni e alle dipendenti di Palazzo Frizzoni, nell’ambito della cerimonia finale del progetto “Valore Pubblico – La pubblica amministrazione che funziona”, organizzata da SDA Bocconi con il patrocinio del ministero della pubblica amministrazione, di ANCI e UPI. L’obiettivo del progetto è di supportare i processi di cambiamento richiesti dal PNRR e necessari per rilanciare il ruolo e l’efficacia dell’azione pubblica come leva di rilancio dell’intero sistema Paese individuando delle best practices replicabili per la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Il comune dipremiato questa mattina tra le Amministrazioni pubbliche più innovative del nostro Paese: ben due riconoscimenti sono stati infatti consegnati oggi dalRenatoall’assessore Giacomo Angeloni e alle dipendenti di Palazzo Frizzoni, nell’ambito della cerimonia finale del progetto “Valore Pubblico – Lache funziona”, organizzata da SDA Bocconi con il patrocinio del ministero della, di ANCI e UPI. L’obiettivo del progetto è di supportare i processi di cambiamento richiesti dal PNRR e necessari per rilanciare il ruolo e l’efficacia dell’azionecome leva di rilancio dell’intero sistema Paese individuando delle best practices replicabili per la ...

