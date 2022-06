Infortunio sul lavoro dopo il concerto di Ultimo: operaio all'ospedale, colpito da una sbarra di acciaio da un quintale (Di lunedì 20 giugno 2022) ANCONA - Ancora un Infortunio sul lavoro nelle Marche. Questa volta è successo allo stadio Del Conero di Ancona, durante i lavori di smontaggio del palco utilizzato per il concerto di Ultimo di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 giugno 2022) ANCONA - Ancora unsulnelle Marche. Questa volta è successo allo stadio Del Conero di Ancona, durante i lavori di smontaggio del palco utilizzato per ildidi ...

Pubblicità

IlFriuli : Lavori in un'abitazione, ferito un artigiano. Infortunio sul lavoro questa mattina, poco dopo le 9, in via Nicolett… - nordest24 : Infortunio sul lavoro a Pordenone: soccorso un operaio ???? Questa mattina - messveneto : Infortunio sul lavoro: operaio schiacciato dal crollo di un muro - MarcoReNer_azz : @paolobertolucci Buongiorno Paolo…me lo regali un pensiero sul rientro prorompente di #Berrettini nel circuito sull… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Infortunio sul lavoro: via tre dita -