Industria | da Neresine a Milano | l' Impresa di Fulvio Bracco

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 giugno 2022), 20 giu. (Adnkronos) - Il Gruppofesteggia quest'anno il 95° anniversario della sua nascita. Nell'ambito delle iniziative per celebrare questo traguardo, domani martedì 21 giugno alle ore 18.00 è stato organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd), un evento che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Fondazione, interamente dedicato alla figura del Cav. Lav., papà di Diana, attuale Presidente e Ceo del Gruppo di famiglia. Imprenditore di successo e mecenatenato a, in Istria, nel 1909, ha profondamente influito sullo sviluppo della città die della chimica italiana. Oggi, in un momento in cui l'Europa sta nuovamente ...