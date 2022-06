Induceva giovani ragazze all’anoressia e all’autolesionismo sui social network | denunciato un coach pro-Ana

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 giugno 2022) In un gruppo aperto su unspingevaminorenni. Un sedicentepro-Ana è stato identificato edalla polizia postale di Trieste e Udine. Si tratta di un libero professionista di 40 anni residente in centro Italia e già condannato per pornografia minorile. Sui suoi profilie sul suo blog si presentava come medico, ma non aveva mai conseguito il titolo di studio. Secondo l’accusa aveva agganciato decine diminorenni e le aveva indotte a pratiche pericolose di dimagrimento. Il profiloindicato dalla PolPost è Freedema3. La 15 enne ricoverata L’inchiesta nasce dalla segnalazione di una 15 enne ricoverata da mesi nel reparto di pediatria di un ospedale per ...