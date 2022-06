Incredibile, già scatta la rissa nel nuovo centro: cosa sta facendo Beppe Sala (Di lunedì 20 giugno 2022) Già litigano. Non è un partito, anzi lo è. «Non mettetevi troppo comodi», direbbe Manuela Moreno dal Tg2 Post, perché in questo caso si rischia di non capirci nulla. Il centro politico, in fondo, è da tempo che fa così. Dunque, "l'Italia c'è" sarebbe il nuovo soggetto politico. Di certo c'è un signore molto ricco che lo vorrebbe subito in campo ed è il solito Gianfranco Librandi. Hanno anche il leader potenziale, Beppe Sala, che però non deve fidarsi molto se già dice che lui non vuole portare Milano al voto. Però pare che abbia incontrato a New York Luigi Di Maio per una chiacchierata "di stima". Anni fa lo bollava impietosamente: «Quando il ministro Di Maio avrà lavorato nella sua vita il 10% di quanto ho fatto io, sarà più titolato a definirmi "fighetto". Non ho altro da aggiungere». Virtù scoperte in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Già litigano. Non è un partito, anzi lo è. «Non mettetevi troppo comodi», direbbe Manuela Moreno dal Tg2 Post, perché in questo caso si rischia di non capirci nulla. Ilpolitico, in fondo, è da tempo che fa così. Dunque, "l'Italia c'è" sarebbe ilsoggetto politico. Di certo c'è un signore molto ricco che lo vorrebbe subito in campo ed è il solito Gianfranco Librandi. Hanno anche il leader potenziale,, che però non deve fidarsi molto se già dice che lui non vuole portare Milano al voto. Però pare che abbia incontrato a New York Luigi Di Maio per una chiacchierata "di stima". Anni fa lo bollava impietosamente: «Quando il ministro Di Maio avrà lavorato nella sua vita il 10% di quanto ho fatto io, sarà più titolato a definirmi "fighetto". Non ho altro da aggiungere». Virtù scoperte in ...

