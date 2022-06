Incontri di valore a Pompei, Bartoletti racconta gli dei moderni dello sport, da Enzo Ferrari a Rossi e Maradona (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è svolto presso Hotel Habita79 a Pompei l’attesissimo undicesimo evento della kermesse “Gli Incontri di valore” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, Marino Bartoletti, giornalista e opinionista televisivo tra più importanti e apprezzati in Italia. Il suo ultimo libro, “Il ritorno degli Dei”, edito da Gallucci Editore, proietta in una nuova dimensione del sogno e della memoria, come dirà lo stesso Ruocco nel corso della presentazione. Paolo Rossi, Enzo Bearzot e Diego Armando Maradona sono solamente alcuni dei protagonisti del romanzo. Ma non solo protagonisti calcistici. Nel libro, ricorre la figura del “Grande Vecchio”, ossia Enzo Ferrari. Tutti i personaggi ruotano intorno ad Enzo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è svolto presso Hotel Habita79 al’attesissimo undicesimo evento della kermesse “Glidi” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, Marino, giornalista e opinionista televisivo tra più importanti e apprezzati in Italia. Il suo ultimo libro, “Il ritorno degli Dei”, edito da Gallucci Editore, proietta in una nuova dimensione del sogno e della memoria, come dirà lo stesso Ruocco nel corso della presentazione. PaoloBearzot e Diego Armandosono solamente alcuni dei protagonisti del romanzo. Ma non solo protagonisti calcistici. Nel libro, ricorre la figura del “Grande Vecchio”, ossia. Tutti i personaggi ruotano intorno ad...

