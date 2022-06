Incidente mortale durante le riprese di The Chosen One: Netflix sotto accusa (Di lunedì 20 giugno 2022) È un periodo molto difficile per Netflix. Dopo i problemi legati alla perdita di abbonati, il colosso dello streaming dovrà gestire un’altra situazione gravissima. Nelle ultime ore infatti, due attori, impegnati nella realizzazione di The Chosen One, hanno perso la vita a seguito di un gravissimo Incidente stradale. Entrambi, insieme a diversi membri della troupe, si stavano recando sul set per prendere parte alle riprese. Le famiglie dei diretti interessati, oltre a essere profondamente sconvolte per l’accaduto, hanno accusato anche la produzione di aver costretto a lavorare gli interpreti in condizioni intollerabili. Netflix, morti due attori di The Chosen One: il tragico Incidente Gli attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) È un periodo molto difficile per. Dopo i problemi legati alla perdita di abbonati, il colosso dello streaming dovrà gestire un’altra situazione gravissima. Nelle ultime ore infatti, due attori, impegnati nella realizzazione di TheOne, hanno perso la vita a seguito di un gravissimostradale. Entrambi, insieme a diversi membri della troupe, si stavano recando sul set per prendere parte alle. Le famiglie dei diretti interessati, oltre a essere profondamente sconvolte per l’accaduto, hannoto anche la produzione di aver costretto a lavorare gli interpreti in condizioni intollerabili., morti due attori di TheOne: il tragicoGli attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar ...

