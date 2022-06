Inchiesta Provincia, per Di Maria annullata la sospensiva dalla carica di Presidente (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Antonio Di Maria, ex Presidente della Provincia di Benevento ed ex sindaco di Santa Croce del Sannio, ha visto cancellato dal Tribunale di Benevento la sospensiva dalla carica di Presidente ( anche se la decisione è arrivata quando la carica è già decaduta). Di Maria, difeso dagli avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella, è finito nel mirino degli inquirenti nell’Inchiesta che che il 24 novembre 2020 ha scosso la Provincia di Benevento, decapitandone il vertice politico. Nel mirino della Procura sannita, si ricorderà, finivano 11 gare di appalto gestite dalle Province di Benevento e Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Otto le persone inizialmente finite agli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Antonio Di, exdelladi Benevento ed ex sindaco di Santa Croce del Sannio, ha visto cancellato dal Tribunale di Beneventodi( anche se la decisione è arrivata quando laè già decaduta). Di, difeso dagli avvocati Antonio Leone e Giuseppe Sauchella, è finito nel mirino degli inquirenti nell’che che il 24 novembre 2020 ha scosso ladi Benevento, decapitandone il vertice politico. Nel mirino della Procura sannita, si ricorderà, finivano 11 gare di appalto gestite dalle Province di Benevento e Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Otto le persone inizialmente finite agli ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Inchiesta #Provincia, per Di Maria annullata la sospensiva dalla carica di Presidente ** - massimo_san : RT @Open_gol: Non sarebbe morta di inedia la bambina trovata morta in casa in provincia di Sassari. L'inchiesta vicina a una svolta https:/… - Open_gol : Non sarebbe morta di inedia la bambina trovata morta in casa in provincia di Sassari. L'inchiesta vicina a una svol… - ontherailaway : @St4tlerWaldorf @iannetts70 E non sembra un caso, la provincia scelta. Mamma mia. Ma nessuno alza almeno un sopracc… - GraziaGiuseppa : Gazzetta di Parma: Bimba di 5 anni sequestrata in un paese in provincia di Catania. Il sindaco: 'Dinamiche familiar… -