Incendio sui binari nella tratta Roma-Fiumicino | traffico rallentato e forti ritardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 giugno 2022)continua a bruciare. Tra i molti incendi di oggi uno sta interessando laOstiense-(FL1). Le fiamme hanno coinvolto la vegetazione a ridosso dei. L’intervento dei vigili del fuoco è in corso.di 30 minuti Al momento si registranodi circa 30 minuti in entrambe le direzioni di marcia. Sulle banchine sono centinaia i pendolari in attesa del treno, timorosi di perdere l’aereo a. “Ogni giorno ce n’è una”, commenta una donna. “Io viaggio spesso per lavoro e ogni volta parto con largo anticipo proprio perché so che può succedere di tutto”. su Il Corriere della Città.