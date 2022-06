Incendio Malagrotta, riapre il Tmb1. Gualtieri: ‘Tra una settimana siamo fuori dall’emergenza rifiuti’ (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra una settimana l’emergenza rifiuti a Roma rientrerà. Ne è certo il Sindaco, Roberto Gualtieri, che ieri ha parlato ai cittadini e ha spiegato loro che il Tmb1 dell’impianto di Malagrotta, quello per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati che in realtà non era stato interessato dalle fiamme e dal devastante Incendio, è rientrato in funzione dopo la sospensione per precauzione. Leggi anche: Incendio Malagrotta, i rifiuti di Roma ad Acilia e Aprilia: ma c’è chi si ribella Questo insieme agli altri sbocchi, secondo il Primo Cittadino, aiuterà a far uscire la Capitale dalla crisi della raccolta dei rifiuti. Eppure, non basterebbe perché la soluzione è quella di ‘dotare Roma di tutti gli impianti necessari, moderni ed ecologici, per chiudere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra unal’emergenza rifiuti a Roma rientrerà. Ne è certo il Sindaco, Roberto, che ieri ha parlato ai cittadini e ha spiegato loro che ildell’impianto di, quello per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati che in realtà non era stato interessato dalle fiamme e dal devastante, è rientrato in funzione dopo la sospensione per precauzione. Leggi anche:, i rifiuti di Roma ad Acilia e Aprilia: ma c’è chi si ribella Questo insieme agli altri sbocchi, secondo il Primo Cittadino, aiuterà a far uscire la Capitale dalla crisi della raccolta dei rifiuti. Eppure, non basterebbe perché la soluzione è quella di ‘dotare Roma di tutti gli impianti necessari, moderni ed ecologici, per chiudere il ...

