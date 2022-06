Incendio Malagrotta | protesta dei comitati in Campidoglio | “Disastro annunciato Perché non ci hanno evacuato? Respirata aria tossica”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Idei residenti della Valle Galeria e delle zone limitrofeorganizzato un presidio inper denunciare il “” dell’die per opporsi alla costruzione di nuovi impianti. “La situazione era catastrofica anche prima dell’ultimo. Nella Valle Galeria c’è un tasso di tumori più alto della media romana. Il problema riguarda l’intero sistema di smaltimento dei rifiuti che è in mano ai privati che sfruttano il territorio. Alcune persone sono state costrette ad andare via di casa e a questo si è aggiunta la beffa di Gualtieri che haun nuovo termovalorizzatore dannoso per ambiente e salute” ha denunciato Norma del comitato Giovani della Valle Galeria. E c’è chi ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, estinto l’#incendio che ha interessato le diverse aree dell’impianto di #Malagrotta TMB2 e Gassificatore.… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - AriannaAmbrosi0 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, estinto l’#incendio che ha interessato le diverse aree dell’impianto di #Malagrotta TMB2 e Gassificatore. Le s… - Mottavia : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, estinto l’#incendio che ha interessato le diverse aree dell’impianto di #Malagrotta TMB2 e Gassificatore. Le s… -

'All'indomani del catastroficodi, ci troveremo a fare i conti con un disastro per la salute delle persone e per l'ambiente. Il rogo ha riversato nell'aria una enorme quantita' di veleni, i cui effetti sugli ..."Peruna nuova ordinanza che stoppa per altre 72 ore frutta e verdura: a questo punto è ... tutti colpiti dal recente". Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in ...Continuano le conseguenze del disastroso rogo della centrale Tmb di Malagrotta a ovest della Capitale. L’allarme incendio nell’impianto di smaltimento rifiuti più grande d’Europa, è scattato alle ...Roma - "Prendiamo atto della nuova ordinanza sindacale con cui il primo cittadino di Roma ha disposto per un tempo massimo di 72 ore il divieto di consumo ...