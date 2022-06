Incendio Malagrotta, l'emergenza continua. Gualtieri conferma lo stop al consumo di vegetali (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Incendio del Tmb di Malagrotta è finalmente stato spento e la nuvola nera nell'aria, che ha interessato in particolare la zona limitrofa, ora non c'è più. Sono trascorsi quasi 5 giorni: più di 100 ore nelle quali i Vigili del Fuoco e gli altri addetti ai lavori hanno tentato in ogni modo di arginare i danni dell'ennesimo “disastro rifiuti” a Roma. E se i dati relativi alla qualità dell'aria rientrano nella norma spostandosi a qualche chilometro di distanza dall'accaduto, a Fiumicino invece la concentrazione di polveri sottili rimane un problema concreto, in quanto oltre la soglia massima consentita. Tali sono le ragione che hanno spinto il sindaco Roberto Gualtieri a firmare nella serata di ieri una nuova ordinanza, utile a mantenere le giuste precauzioni ed evitare, così, ulteriori effetti negativi. Nello specifico, il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) L'del Tmb diè finalmente stato spento e la nuvola nera nell'aria, che ha interessato in particolare la zona limitrofa, ora non c'è più. Sono trascorsi quasi 5 giorni: più di 100 ore nelle quali i Vigili del Fuoco e gli altri addetti ai lavori hanno tentato in ogni modo di arginare i danni dell'ennesimo “disastro rifiuti” a Roma. E se i dati relativi alla qualità dell'aria rientrano nella norma spostandosi a qualche chilometro di distanza dall'accaduto, a Fiumicino invece la concentrazione di polveri sottili rimane un problema concreto, in quanto oltre la soglia massima consentita. Tali sono le ragione che hanno spinto il sindaco Robertoa firmare nella serata di ieri una nuova ordinanza, utile a mantenere le giuste precauzioni ed evitare, così, ulteriori effetti negativi. Nello specifico, il ...

gualtierieurope : In questi giorni purtroppo #Roma, le sue strade, le sue cittadine e cittadini stanno pagando il prezzo dell’incendi… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - tempoweb : Incendio #Malagrotta, l'emergenza continua. #Gualtieri conferma lo stop al cibo, riaprono le scuole #discarica… - AlessioBuzzanca : @kenyon1945 @il_sarza Se mi dai l’indirizzo di casa tua, domani vengo a bloccarti casa e garage per protestare cont… -