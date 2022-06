Incendio a Malagrotta, diossine in calo nell’aria di Fiumicino: i nuovi dati dell’Arpa (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiumicino – A cinque giorni dal rogo del Tmb di Malagrotta, calano i quantitativi di diossine presenti nell’aria a Fiumicino. Il campionamento effettuato dall’Arpa Lazio nel fine settimana, infatti, rileva una presenza di 0,4 picogrammi per millimetro cubo, lievemente superiore al limite dello 0,3 stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità e nettamente inferiore allo 0,9 registrato nei giorni scorsi. Clicca qui per leggere il report completo La situazione si conferma entro i limiti a Roma. Il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano, il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione. I valori del terzo e quarto campione sono inferiori al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022)– A cinque giorni dal rogo del Tmb di, calano i quantitativi dipresenti. Il campionamento effettuato dall’Arpa Lazio nel fine settimana, infatti, rileva una presenza di 0,4 picogrammi per millimetro cubo, lievemente superiore al limite dello 0,3 stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità e nettamente inferiore allo 0,9 registrato nei giorni scorsi. Clicca qui per leggere il report completo La situazione si conferma entro i limiti a Roma. Il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano, il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione. I valori del terzo e quarto campione sono inferiori al ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - ilfaroonline : Incendio a Malagrotta, diossine in calo nell’aria di Fiumicino: i nuovi dati dell’Arpa - MLFranciolini : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, estinto l’#incendio che ha interessato le diverse aree dell’impianto di #Malagrotta TMB2 e Gassificatore. Le s… -