In Russia | la resistenza e la rivolta del mite professor Melnitchenko

Questo brillante professore di Diritto a Volgograd (sud-ovest della Russia), l'ex Stalingrado, è entrato in resistenza dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina, scrive L'Express (15/6). Come lui, i rari professori di università e studenti russi che hanno criticato il conflitto sono stati sanzionati, arrestati o costretti all'esilio. Dei procedimenti simili colpiscono alcuni insegnanti della scuola primaria e secondaria, sottomessi, secondo il professor Melnitchenko, a una pressione molto più forte per diffondere la linea del Cremlino. Un Foglio Internazionale. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti "L'élite intellettuale può privare l'élite dirigente della base del suo potere. Ciò spiega ...

