In Italia 16.571 nuovi casi covid e positività su al 20,9% (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 16.571 i nuovi casi covid nelle ultime 24 ore, contro i 30.526 precedeni ma soprattutto i 10.371 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 79.375 (ieri 160.211) con il tasso di positività che vola dal 19,1% al 20,9%, mai così alto dallo scorso inverno. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 59 (ieri 18). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.780. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) con 23 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 209, mentre nei reparti ordinari si contano 187 pazienti in più (ieri +67), per un totale di 4.585. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.634 contagi, seguito da Lombardia (+1.920), ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in. Sono 16.571 inelle ultime 24 ore, contro i 30.526 precedeni ma soprattutto i 10.371 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 79.375 (ieri 160.211) con il tasso diche vola dal 19,1% al 20,9%, mai così alto dallo scorso inverno. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 59 (ieri 18). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.780. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) con 23 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 209, mentre nei reparti ordinari si contano 187 pazienti in più (ieri +67), per un totale di 4.585. La regione con il maggior numero diodierni è il Lazio con 2.634 contagi, seguito da Lombardia (+1.920), ...

Pubblicità

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sono 16.571 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal bollettino di lunedì 20 giu… - igorducati : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino: 16.571 nuovi casi e 59 morti. Il tasso continua a salire: ora è a 20,9% - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia 16.571 contagi e 59 morti e positività su al 20,9%: bollettino 20 giugno - telodogratis : In Italia 16.571 nuovi casi covid e positività su al 20,9% - Corriere : Covid in Italia, il bollettino: 16.571 nuovi casi e 59 morti. Il tasso continua a salire: ora è a 20,9% -