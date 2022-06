In Francia Macron piange, Le Pen esulta e Mélenchon non ride (Di lunedì 20 giugno 2022) Emmanuel Macron entra dalla porta principale nella crisi del sistema politico francese. E inaugura una legislatura nella quale non c’è una maggioranza precostituita. L’Assemblea nazionale si aprirà tra qualche giorno per accogliere una nuvola di incertezza. Il presidente della Repubblica non ha raccolto i voti sperati per assicurarsi l’autosufficienza parlamentare: la sua coalizione Ensemble ha ottenuto 242 seggi mentre ce ne volevano 289 per assicurare l’appoggio al governo. L’antagonista principale, Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise e capo di una banda di sinistra denominata Nupes, ha preso 142 seggi, pochi per pretendere la poltrona di primo ministro e coabitare con Macron in una inedita combinazione di mondialisti e populisti. Marine Le Pen, pur senza aver fatto campagna elettorale, ha intascato il bottino più pesante ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Emmanuelentra dalla porta principale nella crisi del sistema politico francese. E inaugura una legislatura nella quale non c’è una maggioranza precostituita. L’Assemblea nazionale si aprirà tra qualche giorno per accogliere una nuvola di incertezza. Il presidente della Repubblica non ha raccolto i voti sperati per assicurarsi l’autosufficienza parlamentare: la sua coalizione Ensemble ha ottenuto 242 seggi mentre ce ne volevano 289 per assicurare l’appoggio al governo. L’antagonista principale, Jean-Luc, leader di France Insoumise e capo di una banda di sinistra denominata Nupes, ha preso 142 seggi, pochi per pretendere la poltrona di primo ministro e coabitare conin una inedita combinazione di mondialisti e populisti. Marine Le Pen, pur senza aver fatto campagna elettorale, ha intascato il bottino più pesante ...

