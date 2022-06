«In bocca al lupo per questo viaggio non facile» ha scritto il rapper sui social. Unendosi all'abbraccio virtuale dei fan del pianista (Di lunedì 20 giugno 2022) «Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa». A scrivere queste parole su Instagram è stato Giovanni Allevi. Il pianista ha annunciato via social la nuova battaglia che lo aspetta: un tumore. Immediata la reazione dei fan che si sono subito uniti in un grande abbraccio virtuale. E, tra questi, c’è anche Fedez. Pur non conoscendolo direttamente, il rapper ha voluto mandare un messaggio via social al musicista. Giovanni Allevi, vita e carriera dell’enfant terrible della musica classica guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) «Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non permeno insidiosa». A scrivere queste parole su Instagram è stato Giovanni Allevi. Ilha annunciato viala nuova battaglia che lo aspetta: un tumore. Immediata la reazione dei fan che si sono subito uniti in un grande. E, tra questi, c’è anche Fedez. Pur non conoscendolo direttamente, ilha voluto mandare un messaggio viaal musicista. Giovanni Allevi, vita e carriera dell’enfant terrible della musica classica guarda le foto ...

