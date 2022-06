Il vescovo di Verona contro “chi sostiene idee gender” in vista del ballottaggio (Di lunedì 20 giugno 2022) In un passaggio di una lettera inviata ai confratelli della diocesi da monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, si legge che tra i doveri dei sacerdoti quando ci sono le elezioni è “far coscienza a se stessi e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender, al tema dell’aborto e dell’eutanasia”. La missiva è datata 18 giugno e arriva a poco più di una settimana dal giorno del ballottaggio, che a Verona vede contrapposti il sindaco uscente sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia Federico Sboarina e il candidato progressista Damiano Tommasi, ex presidente dell’Assocalciatori. Al primo turno Tommasi ha ottenuto il 40% dei consensi, contro il 33% dello sfidante e il 24% di Flavio Tosi, candidato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) In un passaggio di una lettera inviata ai confratelli della diocesi da monsignor Giuseppe Zenti,di, si legge che tra i doveri dei sacerdoti quando ci sono le elezioni è “far coscienza a se stessi e ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del, al tema dell’aborto e dell’eutanasia”. La missiva è datata 18 giugno e arriva a poco più di una settimana dal giorno del, che avede contrapposti il sindaco uscente sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia Federico Sboarina e il candidato progressista Damiano Tommasi, ex presidente dell’Assocalciatori. Al primo turno Tommasi ha ottenuto il 40% dei consensi,il 33% dello sfidante e il 24% di Flavio Tosi, candidato ...

Pubblicità

elio_vito : Il vescovo di Verona, alla vigilia del ballottaggio, invita a non votare chi sostiene ideologia gender (??), aborto… - Agenzia_Ansa : Il vescovo di Verona: 'Dovere dei sacerdoti in occasione delle tornate elettorali è individuare quali sensibilità e… - Corriere : Verona, lettera del vescovo per il ballottaggio Sboarina-Tommasi: non votate chi sostiene il gender - walter63631215 : RT @PepeBarbara: Il vescovo di Verona ha chiesto di non votare per chi supporta l'ideologia gender. Bene è ora di votare per Tommasi e zitt… - walter63631215 : RT @nivesguerra: Anno 2022: a Verona siamo messi così -