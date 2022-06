Il vaccino anti-Covid non c’entra con la morte dell’atleta greca Georgia Solanaki

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il 19 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una ragazza mentre corre all’interno di una pista di atletica. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Grecia,, una studentessa di 22 anni della Tefaa Komotini, è morta per un infarto di causa sconosciuta, secondo le informazioni riguardl’autopsia. Avete vaccinato i vostri ragazzi? Adesso fate attenzione! controllateli!». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il 14 giugno 2022, a Komotini (Grecia) un’atleta di 22 anni di nomeè deceduta durante un allenamento in pista. La vaccinazione contro la-19 nonnulla con il decesso. Come hanno ...

