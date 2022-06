Il suocero che rapina il negozio del genero e si gioca tutto alle slot machine (Di lunedì 20 giugno 2022) Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, dopo aver rapinato il negozio del genero ed essere stato sorpreso a giocare il bottino alle video slot machine all'interno di un centro scommesse. Il... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, dopo averto ildeled essere stato sorpreso are il bottinovideoall'interno di un centro scommesse. Il...

Pubblicità

GiorgioCavall14 : @lucatelese Telese , almeno abbi il pudore di rispettare la buonanima di tuo suocero , lui si batteva per le disugu… - mbx1900 : @ettoreb74 @giuliocolecchia @quinonsischerza @anto979 Ehhh io da suocero che rimasto solo e positivo aveva bisogno… - Labellasospesa : @maybe_viola @_bobimami In tanti anni che mio suocero li coltiva non mi era mai capitato di vedere il loro fiore.. - a_lambardi : @Stefano3145 @AngeloKingDV7 @ilPomonaso @AuroraLittleSun La conosco fin troppo bene la guerra del Donbass purtroppo… - B_di_Bones : Amico che ha due biglietti per il calcio storico fiorentino e non sa con chi andare. A me farebbe piacere quindi mi… -